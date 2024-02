Koopmeiners recuperato per il Genoa Palomino e Lookman assenti | dubbio Hien

(Di giovedì 8 febbraio 2024) ATALANTA. Ormai tutti i dubbi residui sono stati fugati:sarà arruolabile da mister Gasperini per la trasferta col, in programma domenica 11 febbraio a Marassi (ore 18) nel quadro della 24ª giornata di A.

Atalanta: le condizioni di Koopmeiners e Palomino Buone notizie quindi in casa Atalanta per quanto riguarda le condizioni di Koopmeiners. Il centrocampista della Dea è ormai pronto a tornare in campo ...Qui Zingonia: l'Atalanta recupera Koopmeiners. Il centrocampista olandese potrà essere convocato da Gasperini per domenica ...L’Atalanta recupera definitivamente Teun Koopmeiners per la sfida contro il Genoa. Ecco le ultime dal Centro Bortolotti di Zingonia Buone notizie ...