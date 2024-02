Koopmeiners | il centrocampista dell’Atalanta è definitivamente recuperato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’Atalanta recuperaTeunper la sfida contro il Genoa. Ecco le ultime dal Centro Bortolotti di Zingonia Buone notizie per l’Atalanta stamattina dopo la seduta d’allenamento a Zingonia: è statoilolandese Teun. Il ragazzo oggi si è allenato tranquillamente in gruppo, ritornando disponibile per la sfida contro il Genoa di domenica sera. Per quanto riguarda gli altri giocatori invece, Hien ha svolto allenamento individuale mentre solite terapie per Palomino. La seduta oggi ha previsto iniziale attivazione in palestra, seguita da esercitazioni tecniche e partita a campo e minutaggio ridotti.