KNVB Beker | il Feyenoord va in semifinale | ma perde giocatori importanti per la sfida con la Roma

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tutto sull’ultimadelin attesa dello spareggio di Europa League contro la. I dettagli La saga degli incontri in questa stagione trae Az Alkmaar si è arricchita di un nuovo capitolo, che però non ha modificato il tono della serie e il verdetto finale. In campionato, all’andata, al De Kuip aveva deciso uno splendido Timber. Domenica scorsa, al ritorno, è bastata una rete di Wieffer perché i Rotterdammers conquistassero l’intera posta. Infine, ieri, è andato in scena il quarto di finale di Coppa d’Olanda e ne è uscita fuori la somma dei due incontri precedenti: 2-0 per i padroni di casa, che accedono inal pari di Nijmegen, Cambuur e la vincente di Groningen-Sittard che si giocherò stasera per completare il quadro della...