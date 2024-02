Katia Astarita nella nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) ROMA –, artista italiana conosciuta in tutto il mondo per collaborazioni con artisti del calibro di Toquinho, sarà la protagonista delladi “in”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondoo-americano e iberico condotto daD’Amico. Appuntamentonotte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).D’Amico intervista la cantante, che vanta anche un passato da attrice teatrale. Dall’incontro con il musicista e compositore Maurizio Fabrizio (autore di oltre 700 brani e vincitore di tre Festival di Sanremo) è nata una proficua ...

ROMA – Katia Astarita , artista italiana conosciuta in tutto il mondo per collaborazioni con artisti del calibro di Toquinho, sarà la protagonista ... ()

NewTuscia – Katia Astarita, artista italiana conosciuta in tutto il mondo per collaborazioni con artisti del calibro di Toquinho, sarà la protagonista della nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”, ...