Kaspersky scopre Coyote | il trojan bancario che ha colpito più di 60 istituti di credito

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) - Milano, 8 febbraio 2024. Il Global Research and Analysis Team (GReAT) diha scoperto un nuovo e sofisticatoche ruba informazioni finanziarie sensibili, utilizzando tattiche avanzate per evitare il rilevamento. Ribattezzato“”, questo malware sfrutta il programma di installazione Squirrel per la sua distribuzione e il suo nome si ispira ai, i predatori naturali degli scoiattoli. Gli esperti dihanno scoperto “”, un nuovo e sofisticatoche utilizza tattiche di frode avanzate per rubare informazioni finanziarie sensibili. Prendendo di mira principalmente gli utenti affiliati a più di 60bancari in Brasile,sfrutta il programma di installazione Squirrel per la sua distribuzione, un metodo raramente utilizzato per la distribuzione di malware. I ricercatori dihanno studiato e identificato l'intero processo di infezione di. Invece di seguire il solito percorso con i noti programmi di installazione,ha scelto Squirrel, uno strumento relativamente nuovo per installare e aggiornare le applicazioni desktop di Windows. In questo modo,nasconde il suo loader nella fase iniziale fingendo di essere solo un pacchetto di aggiornamenti. A rendereancora più complesso è l'utilizzo di Nim, un moderno linguaggio di programmazione multipiattaforma, come loader per la fase finale del processo di infezione. Questo è in linea con una tendenza osservata da, in cui i criminali informatici utilizzano linguaggi meno popolari e multipiattaforma, dimostrando la loro adattabilità alle ultime tendenze tecnologiche. Il viaggio dicoinvolge un'applicazione NodeJS che esegue codice JavaScript malevolo, un loader Nim che decomprime un file eseguibile .NET e infine l'esecuzione di un. Mentreevita di mascherare il codice, utilizza il sistema di offuscamento delle stringhe con la crittografia AES (Advanced Encryption Standard) per una maggiore segretezza. L'obiettivo delcorrisponde al comportamento tipico deibancari: controlla che sia possibile accedere a un'applicazione bancaria o a un sito web specifico. Una volta che le applicazioni bancarie sono attive,comunica con il suo server di comando e controllo utilizzando canali SSL con autenticazione reciproca. L'uso di comunicazioni criptate e la capacità di eseguire azioni specifiche, come il keylogging e gli screenshot, evidenziano la natura avanzata del. Riesce addirittura a chiedere specifiche password di carte bancarie e a creare una pagina falsa per acquisire le credenziali dell'utente. I dati di telemetria dimostrano che circa il 90% delle infezioni diproviene dal Brasile, con un forte impatto sulla sicurezza informatica finanziaria del Paese. “Negli ultimi tre anni, il numero di attacchi dibancari è quasi raddoppiato, arrivando a superare i 18 milioni nel 2023. Questo dimostra che le sfide alla sicurezza online sono in aumento. Per far fronte al crescente numero di minacce informatiche, è fondamentale che utenti e aziende proteggano i propri beni digitali. La diffusione di, un nuovo tipo dibrasiliano, ci ricorda di fare attenzione e di utilizzare le difese più recenti per mantenere al sicuro le nostre informazioni importanti”,ha commentato Fabio Assolini, Head of the Latin American Global Research and Analysis Team (GReAT) di. Per leggere il report completo sul, è possibile consultare Securelist.com Per proteggersi dalle minacce finanziarie,consiglia di: •Installare solo applicazioni provenienti da fonti affidabili. •Non autorizzare privilegio permessi richiesti dalle applicazioni senza prima accertarsi che corrispondano alle funzionalità dell'applicazione. •Non aprire mai link o documenti contenuti in messaggi sconosciuti o dall'aspetto sospetto. •Usare una soluzione di sicurezza affidabile, comePremium, che protegge l'infrastruttura digitale da un'ampia gamma di minacce informatiche finanziare. Per proteggere l'azienda dalle minacce informatiche finanziarie, gli esperti diconsigliano di: •Fornire una formazione sulla cybersicurezza, in particolare ai dipendenti responsabili della contabilità, che includa istruzioni su come individuare le pagine di phishing. •Migliorare l'alfabetizzazione digitale del personale. •Abilitare una policy di Default Deny per i profili degli utenti critici, in particolare quelli dei reparti finanziari, che garantisca l'accesso alle sole risorse web legittime. •Installare gli ultimi aggiornamenti e patch per tutti i software utilizzati. Informazioni suè un'azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. 