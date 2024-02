Juventus | Vlahovic si è allenato ancora a parte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Si avvicina il rientro in gruppo per l’attaccante dellaDusandopo i fastidi muscolari all’adduttore destro. Il serbo ha proseguito nei lavori personalizzati e dalla giornata di domani è previsto il suo graduale reinserimento insieme al resto dei compagni. Rimanein dubbio dunque la sua presenza in campo lunedì contro l’Udinese. Alla Continassa intanto il tecnico Massimiliano Allegri prosegue la preparazione verso la gara contro i friulani e in mattinata ha diretto un allenamento congiunto con il Chisola, attualmente secondo nel girone A di serie D, al quale hannocipato i giocatori non impiegati e subentrati a San Siro contro l’Inter. SportFace.