Juventus-Udinese | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming|Serie A

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 2024-02-08 10:10:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com:(lunedì 12 febbraio con calcio d’inizio alle ore 21:00 in diretta su DAZN e SKY) è una gara valevole per la 24ª giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno. Bianconeri per riprendersi dopo la sconfitta contro l’Inter e ridare l’assalto alla vetta, friulani per uscire dalla zona calda della graduatoria. LE ULTIME – Nei bianconeri è in dubbio la titolarità di Vlahovic alle prese con noie muscolari, in preallarme allora Milik per agire da prima punta; è tornato da mercoledì in gruppo Chiesa che si gioca un posto con Yildiz in avanti. Sulle fasce Cambiaso e Kostic, in mezzo al campo poi Rabiot, Locatelli e Mckennie. Squalificato Danilo, occasione dietro per Alex Sandro nel terzetto ...