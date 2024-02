Juventus | la strategia per Soulé | non solo Southampton e Al-Ittihad | tutto sulle richieste per l'argentino

Ormai è chiaro da tempo: la Juventus , date le squalifiche di Pogba e Fagioli, fermati rispettivamente per doping e scommesse illecite, interverrà a ... (today)

Essere qui era il minimo che potessi fare. Ci siamo trovati anche ieri sera". "Chiaramente la strategia del tecnico è fondamentale. Però è centrale anche che i giocatori credano al 100% nelle sue idee ...Il suo passato alla guida di club come Juventus, Chelsea e Inter lo ha reso uno dei tecnici più rispettati e temuti in Europa.Il Barcellona attualmente, sta cercando di reinventarsi dopo un periodo di ...A margine dell'evento organizzato per i quattro anni della scuola calcio Alberto Di Chiara a Scandicci, è intervenuto l'ex calciatore del Parma Fausto Pizzi. Queste le sue ...