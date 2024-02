Juventus | da Giacomo Bonaventura a Lazar Samardzic | c'è chi può tornare di moda in estate

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Non è finita finché non è finita. Vale per mille ambiti della vita e vale pure per il calciomercato. In particolare per...

Non è finita finchè non è finita. Vale per mille ambiti della vita e vale pure per il calciomercato. In particolare per quello della Juventus. Dopo aver ch.Bonaventura Juve – In chiave mercato estivo, Giacomo Bonaventura è ancora un obiettivo concreto della Juve: si tenta il colpo a parametro zero. In casa Juventus i vari settori continuano a lavorare so ...Enzo Raiola, agente di Bonaventura, attacca duramente la Fiorentina dopo la vicenda Juventus che aveva visto il suo assistito vicino al trasferimento ...