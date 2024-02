Juventus | Alcaraz LIVE | 'Mi sto allenando da interno destro | mi ispiro a Cristiano Ronaldo'

Vigilia di Inter-Juve, vigilia diversa da tutte le altre. Così Max Allegri presenta la sfida scudetto (non per lui...) di domenica sera... (calciomercato)

Neanche il tempo di scendere in campo per la sua prima apparizione ufficiale con la maglia della Juventus che già per Carlos Alcaraz ... (calciomercato)

Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa di presentazione. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Le tue prime sensazioni in bianconero "Sono qui da ...Carlos Alcaraz si presenta al popolo bianconero in conferenza stampa. Questo i temi toccati dal nuovo centrocampista della Juventus. PRIMI GIORNI - `Sono qui da.Il nuovo acquisto bianconero parlerà per la prima volta dopo aver debuttato in campionato a San Siro contro l'Inter ...