Juve | Nicolussi Caviglia | «Vogliamo ancora lo scudetto | ci credo»

Le parole di Hans, centrocampista dellantus, sulla lottacontro l'Inter in Serie A Hans, centrocampista dellantus, ha parlato a La Repubblica della stagione dei bianconeri.– «Per la nostra coesione e il nostro dna. C'è un senso di appartenenza molto forte, in tanto siamo cresciuti qui ed è importante trasmetterlo ai nuovi. Le consapevolezze c'erano anche all'inizio». ESORDIO CON L'INTER – «Di giocare non me l'aspettavo, perché in settimana non ero mai stato provato: Allegri me l'ha detto il giorno della partita, forse ha voluto proteggermi psicologicamente. Paura? No, perché? Era l'opportunità che aspettavo».