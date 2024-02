Juve Nicolussi Caviglia | «Libri | cinema e il mio rapporto con Kean»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Le parole di Hans, centrocampista della, sul suocon la cultura e quello con MoiseHansin una intervista a La Repubblica, si racconta a 360°: il centrocampista dellaè noto per essere una “pecora nera” nell’ambiente calcistico, parla del suocon la cultura e la sua amicizia con Moise. Di seguito le sue parole. LETTERATURA E– «I miei mi hanno insegnato il valore della cultura, prima che me ne appassionassi per conto mio. Letteratura earricchiscono il tempo che non passi in campo e magari una poesia può darti un appiglio nei momenti difficili. Al momento sto leggendo La montagna incantata ...