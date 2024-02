Juve | Alcaraz | «Voglio che il mio nome venga segnato…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Carlos, nuovo giocatore dellantus, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del centrocampista argentino Carlos, nuovo giocatore dellantus, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del centrocampista argentino. IDOLO «Sono molto contento che mi abbiano paragonato a grandi campioni passati da qui è sono contento. So che devo fare bene eche il miosegnato a fuoco nella squadra della. Cristiano Ronaldo è stata un’ispirazione per me, da più giovane.dimostrare alla mia famiglia che quello che sognavo da piccolo può diventare reale ed è quello che sta succedendo che è l’isptirazione che ho ogni mattina quando mi alzo.far ...