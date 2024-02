Juve | Alcaraz si presenta | “Voglio vincere | questo è un grande club”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Torino, 8 febbraio 2024 – Ci sono molte aspettative su Carlos, sbarcato a Torino nel mercato di gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Southampton. Il centrocampista argentino è il rinforzo principale in questa lotta Scudetto che vede laa quattro punti dall’Inter e con una partita in più, ma nulla è ancora perduto e il campionato è lungo. Già nel prossimo weekend laavrà un turno sulla carta favorevole con l’Udinese mentre i nerazzurri saranno all’Olimpico contro la Roma di De Rossi. Intantoha parlato alla stampa nella conferenza dizione, incarnando da subito il dnantino: contano le vittorie.: “Sono contento, qui per” Appena arrivato l’argentino è stato gettato nella mischia nel ...

