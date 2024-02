Juniores Regionali Lastrigiana | che colpo Ma l’Affrico rallenta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Weekend ricco di gol ed emozioni per i cinque gironi del campionato. Nel girone A Elite risultati a sorpresa con il Perignano che rimane in testa pur perdendo. La capolista è caduta 2-1 sul campo della, ma alle sue spalle Zenith Prato e Pontassieve non ne hanno approfittato. Entrambe hanno pareggiato 1-1 in casa della Sestese e 2-2 a San Giuliano, distaccate di un punto. Al quarto posto sorpasso dellaai danni del, fermato 1-1 dal Fornacette. Il Grassina ha pareggiato 1-1 con il Piombino. Fornacette e Grassina hanno così raggiunto a quota 22 punti Firenze Ovest e Arezzo Academy, ko 2-1 dal Fucecchio e 3-0 dal Maliseti. Nel girone B c’è stato il sorpasso in vetta da parte del Forte dei Marmi sulla Lampo Meridien, dovuto proprio alla vittoria del ...