Juniores | per la Lampo Meridien ko pesante

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Colpo di scena nel girone B degli. Ladi mister Marco Bartolozzi perde per 1-0 in casa propria col Forte dei Marmi, e lascia la vetta della classifica alla compagine versiliese, che opera il sorpasso grazie alla rete segnata da Marcucci. Bene Larcianese e Valdinievole Montecatini, che battono Lido Camaiore (0-1) e Casalguidi (2-1). Male Pescia e Capostrada Belvedere, sconfitte da Ac. Porcari (0-2) e Atl. Lucca (3-1). Il prossimo turno regala questi match: Ac. Porcari-, Capostrada Belvedere-Valdinievole Montecatini, Larcianese-Camaiore, Quarrata Olimpia-Pescia. Il dominio degli Allievi della Pistoiese nel girone C continua spedito, grazie al 2-0 imposto all’Atl. Castello, che permette di mantenere il +8 sull’Ac. Porcari. L’Olimpia Quarrata si impone per 1-0 sul ...