Jules Verne | membro della Massoneria o visionario?

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tutti conosciamoe il suo variegato universo letterario. Grazie a lui abbiamo viaggiato nelle profondità del mare, esplorato le cavità più oscure del pianeta e corso contro il tempo per intascare un bel gruzzoletto. Il maestro del racconto d’avventura ha accompagnato la crescita di molte generazioni, grazie ai suoi romanzi più celebri, come Ventimila leghe sotto i mari, Il giro del mondo in 80 giorni o Viaggio al centroTerra e, con le sue storie avanguardistiche, è stato d’ispirazione per scoperte scientifiche e tecnologiche di epoche successive. Considerato, insieme a H.G. Wells (La macchina del tempo, La guerra dei mondi), il padre del genere fantascientifico, lo scrittore di Nantes è stato a lungo etichettato come semplice penna per ragazzi, e solo dopo la sua morte è stato riscoperto dalla critica e inserito a ...