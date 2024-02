Judo | i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Slam di Parigi | 10 azzurri virtualmente qualificati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il 2024 è già entrato nel vivo con lo svolgimento dei primi due eventi stagionali del World Tour di, ilPrix in Portogallo ed il prestigiosodi. I risultati di questi tornei hanno modificato inevitabilmente idi qualificazione olimpica, rendendo un po’ più complicata la situazione dell’Italia nella caccia ai pass a cinque cerchi. Ad oggi il Bel Paese sarebbequalificato in 10 eventi individuali e avrebbe di conseguenza la possibilità di partecipare anche alla prova a squadre olimpica. Ticket per la Francia ormai in cassaforte per Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Manuel Lombardo nei 73 kg e Christian Parlati nei 90 kg. Scenario favorevole in ...