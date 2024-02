John Travolta spacca Amadeus e Fiorello? Attenzione alle loro parole

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Nessun tranello a, sapeva tutto quello che sarebbe successo":lo ha detto in conferenza stampa a proposito delle polemiche sul ballo del Qua Qua fatto fare ieri all'attore americano fuori dall'Ariston. A chi ha accusato lui edi aver ridicolizzato, il conduttore e direttore artistico ha risposto: "Stiamo creando un caso che non c'è". E ancora: "Io mi sono divertito tantissimo e da quello che vedo sui social è piaciuto a molti, è diventato un meme". Secondo, "tutto questo dramma susta succedendo perché sta andando tutto bene e allora ci si chiede: dove possiamo trovare la stron**ta su cui polemizzare? Ma parliamo divi, del cast di Mare Fuori, delle cose belle...". Diverse, invece, le ...

(Adnkronos) – "Io non conosco nemmeno il nome dell'azienda delle scarpe che indossava John Travolta . Non sapevo assolutamente nulla". Amadeus ... (periodicodaily)

Giorgia Lei ce l’ha messa tutta, s’è visto l’impegno e il desiderio di non fare la bella figurina sul palco. Nonostante questo, non è una conduttrice ... (ilfattoquotidiano)

Sanremo, 8 feb. (askanews) - Netta risposta di Amadeus all'ennesima domanda sul siparietto del Ballo del qua qua con Fiorello con John Travolta, che non è stato molto apprezzato sui social network.