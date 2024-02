John Travolta | pubblicità occulta alle scarpe a Sanremo 2024? Sospetti e smentite

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’ospitata diha destato molte polemiche e dissapori, soprattutto quando si è esibito un po’ controvoglia, nel ballare il Ballo del Qua Qua con Amadeus e Fiorello; eppure, a destare maggiore preoccupazione per la Rai è la involontariadelleche indossava l’attore sul palco dell’Ariston. Pare difatti chestesse indossando un paio di U-Power, calzature per le quali l’interprete di Pulp Fiction e La febbre del sabato sera ha un accordo commerciale dal 2023 ad oggi. In conferenza stampa però, Amadeus e soprattutto la Rai, hanno smentito vigorosamente questa ipotesi, spiegando che forse c’è stata una leggerezza nell’evitare di coprire il logo, da parte di un assistente, ma non era ...