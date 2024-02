John Travolta «pagato 200mila euro» per Il Ballo del Qua Qua | il cachet e le polemiche social per l' attore ospite a Sanremo 2024

Secondo l'Adnkronos ammonterebbe a 200mila euro il "compenso" per l'attore americano. Polemiche sui social per il siparietto con Amadeus e Fiorello (ilgiornale)

seconda serata di Sanremo 2024 : Giorgia co-conduttrice in Dior, Amadeus in blu e qualche trovata pop. Tipo i La Sad, che si presentano con Ama in ... ()

Amadeus durante Viva Rai2...Viva Sanremo ha ammesso il flop della gag con John Travolta, costretto a fare il ballo del Qua Qua.Caro Chatbot ti scrivo (così mi distraggo un po’) è una serie di Info Data che sperimenta prompt. Dove si pongono domande si analizzano le risposte. Perlopiù fuori contesto. Perché in fondo a risponde ...Ecco, dicevamo, la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 non sarà ricordata per tutto questo, quanto, ahimé, per la grande occasione mancata di John Travolta. Un mito di Hollywood, un ex sex ...