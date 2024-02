John Travolta non firma la liberatoria | il ‘Ballo del qua qua’ di Sanremo non si vedrà mai più in tv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 - Il pubblico si tranquillizzi:che si esibisce sulle note del 'Ballo del qua qua' non sarà più trasmesso in tv. La star di Hollywood infatti non ha formato laper l'utilizzo di quelle immagini come ha rivelato questa mattina la conduttrice Eleonora Daniele durante la puntata di 'Storie italiane' spiegando di non essere autorizzata a mandare in onda la clip. Il video con l'imbarazzante siparietto insieme a Fiorello e Amadeus infatti non è più neanche disponibile su RaiPlay. Cosa che però non ha fermato i social, già invasi da riproduzioni casalinghe. A fare mea culpa sulla ‘Qua Qua dance’ (come è stato tradotto in inglese il titolo del brano di Albano e Romina Power) è stato anche lo stesso Fiorello. "Una delle gag più terrificanti della storia della tv!", ha detto ...