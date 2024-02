John Travolta | gag “agghiacciante” a Sanremo 2024 | Fiorello svela un retroscena e risponde alle critiche

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Durante la seconda puntata del Festival di, Amadeus ha ospitatofacendolo esibire in una serie di btti che manco alla sagra del paese. Poi, il colpo di grazia è arrivato anche con, gag “” aL’inedito terzetto si è trovato fuori dal Teatro Ariston sulle note... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La gag con John Travolta sulle note del Ballo del Qua Qua gela il pubblico a casa e porta a chiederci: possibile che non si potesse pensare a ... (vanityfair)

Secondo l'Adnkronos ammonterebbe a 200mila euro il "compenso" per l'attore americano. Polemiche sui social per il siparietto con Amadeus e Fiorello (ilgiornale)

Roma, 8 feb. (askanews) – Fiorello scherza sulla sua gag con John Travolta e Amadeus a “VivaRai2!… VivaSanremo!”, dopo la seconda serata del Festival, con Fiorello, Alessia Marcuzzi, Fabrizio Biggio, ...John Travolta che balla la "Qua qua dance": sicuramente uno dei momenti più discussi della seconda puntata del Festival di Sanremo. Per chi se lo fosse perso, non resta che andare ...‘VivaRai2!… VivaSanremo!’, dopo la seconda serata del Festival, con Fiorello, Alessia Marcuzzi, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, e tutta la banda – in diretta dall’Aristonello, il glass allestito ...