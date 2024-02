John Travolta e il ‘caso scarpe’ | uno spot anticipava lo show di Sanremo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) – Le scarpe disotto i riflettori dopo la performance dell’attore nella seconda serata del Festival di2024. Oltre all’ormai celeberrima gag con l’improbabile ‘ballo del qua qua’ inscenato con Fiorello e Amadeus, la presenza disul palco dell’Ariston è stata caratterizzata da una lunga sessione di ballo. La star di Hollywood, in abito scuro e sneakers bianche, ha proposto i passi resi celebri da film cult: dalla Febbre del sabato sera fino a Pulp Fiction passando per Grease. Il ‘feeling’ tra l’attore e le scarpe prodotte da un’azienda italiana, d’altra parte, non è un mistero se si controlla il profilo Instagram di. E’ ancora disponibile locheha interpretato con Gerard Butler: i due attori, su un set, indossano le scarpe del brand portato ieri a. “Mi muovo bene con queste scarpe. Troppo comode”, diceaccennando passi di ballo che anticipano di settimane la coreografia offerta a. L'articolo proviene da Italia Sera.