John Travolta costretto a fare il Ballo del Qua Qua a Sanremo è una violazione dei diritti umani

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Inutile girarci attorno né commentare altro: la seconda serata della 74esima edizione del Festival diresta e resterà nella memoria e storia della tv solo per l’ospitata di, “travolto” eda Amadeus e Fiorello a ballare ildel Qua Qua nell’imbarazzo generale e in palesedei, per giunta nei confronti del cittadino di un paese alleato. Anni di atlantismo buttati nel cesso. Nella notte gli Usa hanno richiamato il loro ambasciatore. Ma poi tutto questo perché?è un ospite di serie C, era già stato all’Ariston anni fa e non aveva funzionato, non si vede perché richiamarlo ancora. In generale, a, chiunque sia il conduttore, gli ospiti ...