John Travolta balla con Amadeus a Sanremo sulle note dei suoi successi

(Di giovedì 8 febbraio 2024)è l’ospite internazionale della seconda serata del Festival di2024. Un bagno di simpatia cone Rosario Fiorello. Bagno di folla al Teatro Ariston, dove, sul palco, hato con il conduttore della kermesse alcuni dei balli più famosi della sua carriera. Il carismatico Tony Manero (“La febbre del sabato sera”) o il brillantinato Danny Zuko (“Grease”). Ma anche Vincent Vega, iconico gangster per Quentin Tarantino (“Pulp Fiction”). Non solo. Ci sono anche James Ubriacco, amatissimo papà-pilota degli anni Novanta (“Senti chi parla”). E la travolgente Edna Turnblad (“Hair Spray”) o l’avvocato Robert Shapiro (“American Crime Story”). Sono solo alcune delle più celebri “maschere” indossate da, attesissimo ospite internazionale ...

Tutto pronto per il via alla seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo , che vedrà Amadeus affiancato nella conduzione da ... (open.online)

Si tratta di Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, presente in seconda fila, proprio dietro a Giovanna Civitillo e José. Il numero 4 granata ha scelto di presenziare al festival insieme alla ...Codice 07. 22.44: In Piazza Colombo c’è Rosa Chemical. Canta Made in Italy. 22.49: Sta per arrivare John Travolta. Pubblicità. 22.55: Alessandra Amoroso arriva sul palco per presentare Mahmood, che ...John Travolta è stato ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2024. L'attore protagonista di Grease e La febbre del sabato sera ha strappato più di un sorriso alla platea del teatro Aristo ...