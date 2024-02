John Travolta balla a Sanremo sulle note dei suoi successi e del qua qua

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 8 febbraio 2024)è l’ospite internazionale della seconda serata del Festival di2024. Un bagno di simpatia con Amadeus e Rosario Fiorello. Al Teatro Ariston hato con il conduttore della kermesse alcuni dei balli più famosi della sua carriera.è stato dunque al centro di un divertente siparietto, in cui il fan “sfegatato” Amadeus lo ha costretto (si fa per dire) a rivivere alcune indimenticabili mosse della sua carriera: da La febbre del sabato sera a Greese, il pubblico ha gradito. A fine gag Amadeus ha chiesto alla moglie se avesse fatto una foto a un video dell’accaduto: “Amore, mi hai fatto la foto con? Devo metterli sui miei social!”. Ma non è finita qui:ha trovato ad attenderlo ...