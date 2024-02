John Travolta a Sanremo | una gag terrificante

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 8 febbraio 2024) In mezz’ora Amadeus ci ha buttato sotto una doccia scozzese. Siamo passati dalle (tante) lacrime per Giovanni Allevi che ha raccontato malattia, dolore, caduta e rinascita. Che ci ha ricordato che siamo “unici e infiniti”, che il cielo stellato è sopra di noi (e speriamo che la legge morale sia ancora in noi). Trafitture di tenerezza, per dirla alla Ceronetti. E dopo un minuto eccoci a ballare il liscio sulle pattine in tinello con Mirko Casadei, cantando Romagna mia, Romagna bella. Per poi finire triturati insieme a uno dei più stratosferici attori mondiali nella performance più “” (citazione) della tv italiana.Stravolto trascinato da Ama e Fiorello ne Il ballo del Qua Qua, ha lo sguardo di chi ha le palle che gli stanno girando più del motore della Costa Crociera. Qualcuno dice che stamattina si è recato all’ ambasciata americana ...