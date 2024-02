John Travolta a Sanremo 2024 non firma la liberatoria per il Ballo del qua qua | la gag non verrà mai più trasmessa in tv

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il sipario che ieri sera aha coinvolto Fiorello enonmai più trasmesso in tv. L’attore americano non ha infattito lache permetterebbe di usare le immagini. Durante ildel qua qua infatti si è andato a creare un sipario quasi imbarazzante, dove il divo è sembrato particolarmente a disagio.poiché non sapeva che sarebbe stato coinvolto nel siparietto giudicato da più parti imbarazzante: «Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia», ha detto lo stesso Fiorello. Ad annunciarlo in diretta, Eleonora Daniele a Storie Italiane. “Lì ho detto: la nostra carriera è finita. Quella di ...

Tutto si può fare, per soldi. Voglio dire: quando ti versano sul conto corrente una cifra a cinque o sei zeri non stai lì ad andare tanto per il ... (nicolaporro)

Ma c'è un altro caso che riguarda John Travolta e riguarda le scarpe di U-Power, l'azienda di base a Monza (e che infatti dà il nome allo stadio della squadra di Galliani in Serie A). Pare che per ...John Travolta Ha preso 200mila euro per andare a Sanremo 2024. A tanto ammonterebbe - secondo quanto apprende l'Adnkronos - il cachet pagato all'attore americano per la sua ...È un caso il Ballo del qua qua che ha visto John Travolta impegnato in una gag con Amadeus. L’artista non ha firmato la liberatoria e le immagini non potranno essere più viste.