Javier Tebas | “In Premier League e Arabia ci saranno valori di mercato più normali”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il dibattito sul Decreto Crescita prende piede anche all’estero. Il presidente della Liga,è dell’avviso che la Serie A, senza quei benefici fiscali, perderà importanza e valore. È una considerazione inserita in un ragionamento più ampio del numero 1 della massima serie spagnola, nel corso di un dialogo con il giornalista Fabrizio Romano: “Penso che anche incidipiù– spiega -. Infaranno il doppio di quello che facciamo in Liga e Bundesliga, perché hanno il doppio del fatturato. Ilinglese sarà tra i 500 e 700 milioni di euro. L’Italia se non recupererà il decreto sui benefici fiscali calerà ...