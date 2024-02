Jacques Villeneuve | cittadinanza italiana per il campione di Formula 1 | cerimonia a Somma Lombardo

Il fabbricante leader di mezzi pesanti Komatsu ha sottoscritto un accordo pluriennale con Williams Racing per diventare il partner principale della scuderia britannica dall'inizio della stagione 2024 ...The most notable achievements were in 1996 and 1997, when Komatsu supported Williams Racing to Constructors’ and Drivers’ Championships with Damon Hill and Jacques Villeneuve respectively. With an eye ...La sua opzione più probabile è Audi, che entrerà in Formula 1 nel 2026. Jacque Villeneuve crede che quest’anno sarà dura per il madrileno. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il campione del ...