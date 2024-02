Italia | Spalletti | 'Girone di ferro | ma siamo abituati Centravanti? Possiamo fare scelte diverse'

“Finale corretta per quanto visto l’anno scorso, Inter e Napoli meritano di giocarla come extra time dello scorso anno”. Così Luciano Spalletti ... (sportface)

La Nazionale italiana si prepara per i prossimi importanti appuntamenti e l’attesa è ovviamente per Euro2024. Il Ct Luciano Spalletti si è ... (calcioweb.eu)

L'Italia affronterà Israele, Belgio e Francia nella Nations League. Lo ha stabilito il sorteggio della Uefa, a Parigi. In tutto sono 4 i gironi con 4 squadre ciascuno. Sei le partite che si ...18.03-Inizia il sorteggio di Nations League! - A Parigi adesso è tutto pronto: inizia il sorteggio della Nations League 2024-2025, che - lo ricordiamo - vede l'Italia di Spalletti come testa di serie.Sorteggio molto difficile per l'Italia per quanto riguarda la Nations League che si disputerà nel 2025. Raggruppamento molto duro per gli uomini di Luciano Spalletti. Si sono svolti i sorteggi per ...