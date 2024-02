Italia | sorteggio Nations League | ecco le avversarie di Spalletti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 8 febbraio 2024), sorteggiati i gironi dile prossimedegli azzurri del ct LucianoAlla Maison de la Mutualité che ospita il Congresso dell’Uefa si sono svolti i sorteggi dei raggruppamenti di. A settembre si darà il via con la fase a gironi. L’di Lucianoè stato inclusa nel gruppo A2 e affronterà Belgio, Francia e Israele. Insomma, unnon favorevolissimo per la Nazionale che affronterà il Belgio di Romelu Lukaku, la Francia di tanti giocatori impegnati nella nostra Serie A e una selezione da tenere d’occhio come Israele. Un gruppo certamente impegnativo che permetterà all’del ct campione ...