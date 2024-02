Italia-Santa Sede | Mattarella | ‘con revisione Concordato rapporto fondato su basi nuove’

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “A quarant?anni dall?Accordo modificativo delè compito prezioso tornare sulle ragioni che ne hanno propiziato la conclusione e sulle figure che si adoperarono per raggiungere quell?importante traguardo. È anche importante trarre un bilancio dell?applicazione dell?Accordo e, volgendo lo sguardo al futuro, riflettere sulle sue potenzialità quale vettore di ulteriore sviluppo delspeciale tra lae l?”. Lo scrive il Presidente della repubblica, Sergio, in un messaggio inviato in occasione del convegno ‘Stato e Chiesa a 40 anni dalla firma delrepubblicano’, organizzato dall?Ambasciata d?presso lae dalla Fondazione Craxi.“Grazie alla rinuncia a interessi particolari e nella consapevolezza della dimensione storica dellaconcordataria, le relazioni tra le due sponde del Tevere -scrive- sono state impostate sunuove, meglio rispondenti ai principi della Costituzione repubblicana, al rinnovato quadro post-conciliare e al comune impegno a promuovere il bene del Paese e la dignità di ogni essere umano”. “L?Accordo-quadro del 1984 ha anche aperto la strada alle intese successivamente concluse dallo Stato con altre confessioni, favorendo il riconoscimento del pluralismo religioso che è oggi proprio della societàna. Dopo quarant?anni il fondamentale principio di corretta collaborazione nella libertà, che rappresenta l?anima delrepubblicano, resta traccia attualissima e feconda, oltre che -conclude- fonte d?ispirazione per affrontare i cambiamenti che interessano le vicende ecclesiali e nazionali”. L'articolo CalcioWeb.

Confindustria alberghi: "Nel 2023 gli alberghi in Italia hanno registrato un 12% di presenze in più rispetto al 2022" Turismo , è l’Italia a ... (sbircialanotizia)

Roma, 8 feb - La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana indice per domenica 18 febbraio (I di Quaresima) una colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane, quale segno concreto d ...Roma, 8 feb. (askanews) – Per il comparto olivicolo trentino, ma anche più in generale del Nord Italia e della Slovenia, il 2023 è stato un anno con una qualità di produzione complessivamente buona, m ...Sono iniziati stamattina i lavori di ripulitura e restauro, dello scalone in marmo della Basilica di Santa Chiara, a Napoli. Un' operazione che vede impegnati operai e restauratori ...