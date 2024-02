Italia-Canada oggi in tv | orario Mondiali pallanuoto femminile 2024 | programma | canale | streaming

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il primato nel raggruppamento, un turno in meno da giocare e, almeno sulla carta, un tabellone meno complicato: il primo crocevia per il Setterosa aidiarriverÃ, giovedì 8 febbraio, con l’che affronterà ilalle ore 10.00, nella terza ed ultima giornata nel Girone D. Chi vince va ai quarti di finale, attendendo poi, con tutta probabilità la Grecia, chi perde dovrà giocare gli ottavi contro la vincente di Singapore-Nuova Zelanda per poi sfidare la Spagna ai quarti: questo il bivio che si aprirà per azzurre e nordamericane. In caso di parità dopo i tempi regolamentari si andrà ai tiri di rigore. Il match disarà ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.25 Seconda piazza per l’Ucraina: 234.8733, rimane in testa il Canada ma le ucraine si prendono il posto ... (oasport)

Il primato nel raggruppamento, un turno in meno da giocare e, almeno sulla carta, un tabellone meno complicato: il primo crocevia per il Setterosa ai Mondiali 2024 di pallanuoto femminile arriverà ogg ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Canada Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sfida tra Italia e Canada, valida per la terza ed ultima giornata del Gi ...Ecco come vedere il Festival di Sanremo 2024 dall'estero. Quattro emittenti trasmettono tutto l'evento in diretta, in Spagna e Ucraina solo la finale.