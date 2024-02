Israele-Usa | è gelo Blinken avverte Netanyahu | “Non usi il 7 ottobre per disumanizzare gli altri”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tel Aviv, 8 febbraio 2024 – Rafah teme il peggio, il peggio del peggio. Benjamin, respingendo la controproposta di Hamas per un cessate il fuoco a Gaza, ha annunciato che le forze israeliane sono “pronte a operare a Rafah”, nel sud della Striscia, a ridosso del confine con l’Egitto. “La roccaforte di Hamas a Rafah è cruciale per la sua sopravvivenza”, titola un’analisi del Jerusalem Post, mentre proseguono le operazioni militari israeliane nell’enclave palestinese, scattate dopo l’attacco del 7in. E’ da Rafah che passano gli aiuti per la popolazione di Gaza, che nel 2007 finì sotto il controllo Hamas, gruppo di cuivuole la “distruzione militare”. Nell’area di Rafah si sono rifugiati quasi la metà dei 2,3 milioni di palestinesi di Gaza e, ha evidenziato il Guardian, ormai le ...