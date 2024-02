Israele | il «no» di Netanyahu alla tregua | «Le condizioni di Hamas? Deliranti»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il premier israeliano: «Le loro richieste porterebbero a un massacro. L’esercito sta per entrare a Rafah». Blinken: «Il 7 ottobre non consente di disumanizzare gli altri»

Gli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso non danno a Israele "la licenza per disumanizzare gli altri" , ha affermato il segretario di Stato ... (feedpress.me)

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato ... (notizie)

“Hamas non sopravviverà a Gaza”. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu conferma la linea dura e allontana l’ipotesi di un accordo per il cessate il fuoco a Gaza nella conferenza stampa dopo l’incon ...L’impero turco rinascerà per partenogenesi dall’America in avvitamento su sé stessa. Israele ha perso la testa e favorirà ...Lo scorso weekend USA e Gran Bretagna hanno compiuto oltre cento raid in Yemen, Iraq e Siria contro le milizie fedeli all’Iran, provocando almeno quaranta vittime, in risposta all’uccisione di tre ...