Irene Camber | l’oro in fondo alla notte

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Solo tredici donne italiane possono fregiarsi di essere state campionesse olimpiche e campionesse mondiali della stessa specialità: Federica Pellegrini, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca, Giovanna Trillini, Josefa Idem, Jessica Rossi, Diana Bacosi, Paola Pezzo, Alessandra Sensini, Deborah Compagnoni, Stefania Belmondo, Gerda Weissensteiner. E l’ultima, che poi è la prima in ordine cronologico:Càmber da Trieste, 98 anni compiuti lo scorso 12 febbraio, la prima donna della scherma italiana a vincere un oro olimpico, attornomezzadel 27 luglio 1952, sulle pedane del Westend Country. Un circolo di tennis ad Espoo, sobborgo di Helsinki, che per due settimane, nell’estate del 1952, diventò il campo-gara della scherma, un luogo destinato a diventare mitologico per lo sport italiano. L’Italia domina la scherma maschile, ...