Inzaghi pronto alla consacrazione | “Così sarà riconosciuto fra i migliori d’Europa”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’Inter diè una macchina perfetta: se l’allenatore piacentino dovesse vincere lo Scudetto sarebbecome uno deiallenatori in Europa. Secondo l’ex centrocampista e allenatore Andrea Agostinelli,per esserecome uno deiallenatori in Europa. L’ex calciatore è intervenuto ai microfoni di TvPlay e ha parlato di Coppa d’Africa (in passato ha allenato un club in Congo) e di Serie A. Simone(LaPresse)?Agostinelli ha dichiarato di aver seguito con interesse la Coppa d’Africa, dato che ha vissuto in Congo, per allenare un club a Kinshasa. “Uno dei giocatori che si sta mettendo più in luce è Inonga, un difensore di trent’anni che ho avuto il piacere di allenare. A volte bisogna credere ...