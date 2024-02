InvestCloud nomina Shawn Donovan Chief Revenue Officer

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La società rafforza il gruppo dirigente con uno dei dirigenti al top nel settore per dare ulteriore impulso alla crescita dei ricavi LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–, società internazionale che sviluppo soluzioni per la gestione di capitali e patrimoni, oggi ha annunciato ladialla carica di(“CRO”), con la responsabilità in tutto il mondo della strategia di gestione dei conti e delle vendite condotta dalla società, con un focus chiave sul migliorare la creazione di valore e superare le aspettative dei clienti. Questo annuncio sottolinea ulteriormente l’impegno dia guidare la trasformazione digitale della gestione di capitali e patrimoni, migliorando l’esperienza d’uso per i clienti e ...