Invasione di riso asiatico | agricoltori della Lombardia in crisi | “L’Unione europea agevola i prodotti esteri”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Uno dei più famosi e rinomati è il Carnaroli, ma didi altissima qualità laè piena. Con i suoi 100 mila ettari di risaie, è la seconda regione italiana per produzione, con migliaia diche tramandano, generazione dopo generazioni, tradizioni secolari. Ma tutto il settore è sempre più ina causa dell’di, a favorita a sua volta dai daziti del: soltanto dalla Cambogia le importazioni sono aumentate in un anno del 104 per cento. Proprio nei giorni in cui la protesta dei trattori ha raggiunto il suo culmine, Filiera Italia e Coldiretti – due importanti associazioni degli agroalimentare – hanno chiesto alla Commissione...

Roma, 8 feb. (askanews) – Sono più che raddoppiate le importazioni di riso dalla Cambogia (+104%) nell’ultima campagna e l’Unione Europea deve introdurre “una efficace clausola di salvaguardia per fer ...Intervista al direttore di Limes: “Quando arrivai a Repubblica pensavano tutti che fossi il figlio dell’editore, il principe Carlo, così ho scroccato qualche ...Ma un’invasione di ragni in un HLM popolato da residenti che cercano ...La scena in cui Lila incontra il suo primo ragno in bagno è da ridere a crepapelle… In definitiva, Vermin vuol essere un film ...