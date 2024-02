Intervento di ripristino della scarpata Atripalda ultimato

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato concluso nella giornata di ieri l’dial km 28,600, sulla carreggiata nord del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, nel territorio comunale di. Le principali lavorazioni eseguite – consistite nella realizzazione di gabbionate in rete metallica, con riempimento in muratura, nella realizzazione di nuove opere di regimentazione idraulica e risagomatura– hanno permesso di ripristinare un’area oggetto di un precedente movimento franoso. Ultimate le attività di nuova pavimentazione e rifacimentosegnaletica (tra le giornate di lunedì e martedì scorso), il cantiere è stato rimosso permettendo la completa fruibilitàcarreggiata ...

Il sindaco Pirillo: «Siamo soddisfatti per la collaborazione con l'ente Anas che, insieme alla regione Calabria, si è impegnata a risolvere le problematicità dell’infrastruttura» ...La ristrutturazione delle coltivazioni potrà avvenire attraverso varietà di particolare interesse per il mercato e ampliando il calendario di offerta degli agrumi ...Il progetto relativo al ripristino della viabilità di Cantamatino a Siculiana è stato inserito dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, tra le opere finanziate dal PNRR. Un intervento per ...