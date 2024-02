Inter | la Champions arricchisce le casse del club

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 febbraio 2024), nuovo innesto di capitale nelledel: i nerazzurri hanno incassato più di 100 milioni dall’ultimaLeague Arrivano notizie positive per l’sul fronte economico. La UEFA ha pubblicato il suo Financial Report ufficiale per la stagione 2022/23, elencando i ricavi dei varicon i premi dallaLeague, Europa League e Conference League. Balzo in avanti per ilnerazzurro, che è la squadra italiana ad incassare di più. Si tratta di oltre 101 milioni di euro che entrano nellesocietarie. Ecco le cifre riportate da Calcio e Finanza. Di seguito il dettaglio della divisione dell’incasso dell’: Partecipazione: 15,64 milioniRanking storico: 15,918 milioniMarket ...