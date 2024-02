Inter | doppio compleanno! E per uno è la prima volta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 febbraio 2024) In casaoggi, giovedì 8 febbraio, si festeggiano non uno ma ben due compleanni. Per uno dei giocatori che compiono gli anni in giornata è pure lain nerazzurro. DOPPI AUGURI – Giornata di auguri in casa, con la speranza che il regalo arrivi sabato dalle 18 contro la Roma. Oggi festeggiano il compleanno Hakan Calhanoglu, che compie trent’anni, e Tajon Buchanan che ne fa venticinque. Se per il turco è il terzo compleanno da quando è nella “parte giusta” di Milano, per il canadese è il primo. E non ha ancora esordito in maglia nerazzurra, anche se magari proprio l’Olimpico sarà il momento buono. Da parte della redazione di-News.it gli auguri sia a Calhanoglu sia a Buchanan.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...