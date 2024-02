Inter, Darmian: «Contro la Juve uno spot per tutto il calcio italiano» (Di giovedì 8 febbraio 2024) Le parole di Matteo Darmian, difensore dell’Inter, sulla stagione dei nerazzurri in Serie A. Tutti i dettagli Matteo Darmian, difensore dell’Inter, ha parlato a margine del premio Amico dei Bambini. PAROLE – «Al di là del campo e del risultato, credo che domenica sia stato un bello spot per tutto il calcio italiano: noi giocatori siamo chiamati anche a dare il buon esempio per tutti i ragazzi che ambiscono ad arrivare a giocare su palcoscenici importanti. Ci sono passato anche io, e quello che ho sempre cercato di fare è divertirmi, coltivando quello che era un sogno che poi è diventato realtà». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU Inter NEWS 24 Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di giovedì 8 febbraio 2024) Le parole di Matteo, difensore dell’, sulla stagione dei nerazzurri in Serie A. Tutti i dettagli Matteo, difensore dell’, ha parlato a margine del premio Amico dei Bambini. PAROLE – «Al di là del campo e del risultato, credo che domenica sia stato un belloperil: noi giocatori siamo chiamati anche a dare il buon esempio per tutti i ragazzi che ambiscono ad arrivare a giocare su palcoscenici importanti. Ci sono passato anche io, e quello che ho sempre cercato di fare è divertirmi, coltivando quello che era un sogno che poi è diventato realtà». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

