Insulti all’avvocato | interviene l’Ordine | La difesa è un diritto di tutti

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Gli hater, questa volta, hanno preso di mira l’avvocato Elisa Scarpino, che difende assieme al collega Francesco Morano il 17enne che lunedì scorso ha accoltellato la docente dell’istituto professionale Enaip. Pesanti, minacce e invettive sui social, seguite da messaggi di solidarietà e condanna da parte deldegli avvocati e delle associazioni di legali. "Ilallaè uncostituzionale inviolabile a garanzia di ogni cittadino", spiega il comitato Pari opportunità deldegli avvocati di Varese. "Non comprendere la funzione sociale e giuridica dell’avvocato è gravissimo in uno stato di– prosegue la nota –. Il nostro ordinamento si fonda su garantismo e giusto processo: il ruolo del difensore è fondamentale tanto per ...