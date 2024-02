Inps | per il Reddito di cittadinanza spesi 34 | 5 miliardi dal 2019

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Supera i 34,5la spesa complessivo per ile la pensione didall’aprile dela dicembre del 2023, data di esaurimento della misura. da gennaio è stato infatti introdotto l’Adi, assegno di inclusione. E’ quanto emerge dall’Osservatorio dell’sulsecondo il quale tra aprilee dicembre 2023 hanno avuto in media ogni mese il sussidio 1.121.690...

Il Tribunale di Bergamo ha condanna to l’Inps per non aver garantito l’accesso alla domanda di congedo parentale per le coppie omogenitoriali : a ... (gravidanzaonline)

La truffa orchestrata da un imprenditore di Copertino, utilizzando falsi braccianti agricoli per ottenere fondi dall'Inps, ha scosso la comunità. Questo articolo esplora le accuse, le difese e le impl ...Nuove indicazioni in tema di compensazione di crediti vantati, dai contribuenti, verso l'Inps e l'Inail (ex comma 97, articolo 1). Inutile dire come tali regole non mostrino alcuna ottica semplificati ...