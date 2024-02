Innovazione | voucher per la consulenza | pubblicato l’elenco delle domande finanziabili

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Con il decreto direttoriale del 5 febbraio scorso il ministeroImprese e del Made in Italy ha definito, sulla base dell’ordine cronologico di presentazionerisorse disponibili eriserve previste nell’ambito dell’intervento, gli elenchiistanze di agevolazionetramite il “perin– Secondo sportello”,richieste per le quali è necessario un approfondimento istruttorio e di quelle escluse per esaurimentorisorse disponibili (75 milioni di euro). Le imprese interessate, per il riconoscimento dell’agevolazione, hanno dovuto compilare, in un primo momento, tramite l’apposita piattaforma, le istanze ...

Novità per il “Voucher consulenza innovazione” riservato a PMI e Reti d’impresa: con apposito decreto, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito gli elenchi degli ammessi al secondo ...Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito con decreto del 5 febbraio 2024 l’elenco delle domande di agevolazione che ...Roma, 6 feb. (askanews) - In occasione della BIT, Borsa Internazionale del Turismo di Milano, "Voucher - Il Turismo in Onda" si è svolto, come ogni anno, l'appuntamento "Aperiviaggi Fuori Fiera", ...