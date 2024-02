Infortunati Roma | le novità su Smalling | Spinazzola e Renato Sanches

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tiene banco il capitoloin casa. Come stanno? Occhio alledall’infermeria e ai possibili tempi di recupero Buone notizie per De Rossi e per tutti i tifosi della. Come confermato dallo stesso tecnico giallorosso nel corso delle ultime conferenze stampa,sarebbe ormai pronto per tornare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.