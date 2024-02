Inflazione | Altroconsumo | carrello tricolore iniziativa mai veramente decollata

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) – Il, voluto dal governo e concordato con la grande distribuzione ed i produttori, per inaugurare un trimestre anti-su un paniere di beni di largo consumo, “non è maidecollato e ha raggiunto l’obiettivo solo in maniera parziale” oltre al fatto che già a metà dello scorso dicembre “l’fosse in via di dismissione in gran parte delle catene distributive”. E’ questa la sintesi cui è arrivata l’associazione dei consumatori,, al termine di una ricerca dettaglia che ha monitorato i prezzi di 125 categorie di prodotti in 15 punti vendita di 8 catene, super, iper e discount, tra Roma e Milano, verificando quali tipologie siano state inserite neldella spesa e quale sia stato l’andamento dei prezzi rispetto al passato e rispetto alla media degli altri prodotti della stessa categoria, non coinvolti dall’. In uno step di monitoraggio intermedio effettuato a metà dicembre, poco prima che si concludesse l’aveva già registrato l’impatto limitato che l’stava avendo in termini di risparmio per le famiglie italiane. I dati infatti, si legge nella rapporto, indicavano, rispetto alla partenza di ottobre 2023, un netto calo nel numero dei prodotti del(-37%), che per il 97% erano prodotti a marchio commerciale, a cui si affiancava una generalizzata riduzione delle promozioni, -25% rispetto ai tre mesi precedenti. Numeri questi che il calo del 2,2% dei prezzi delrispetto al periodo maggio/giugno (utilizzato come benchmark nell’indagine) non bastavano a bilanciare, prosegue lo studio di. Inoltre, sebbene fosse aumentata la percentuale delle categorie incluse nel ventaglio offerto ai consumatori che realizzava il minimo di prezzo, le percentuali rimanevano ancora basse, intorno al 45%. Segnale, annota ancora, che già prima del termine “l’fosse in via di dismissione in gran parte delle catene distributive”. L'articolo proviene da Italia Sera.